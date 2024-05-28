Минфин назвал налоговую ставку на дивиденды

Минфин: налоговая ставка на дивиденды до 2,4 миллиона рублей составит 13%

Министерство финансов России предложило сохранить налоговую ставку на дивиденды до 2,4 миллиона рублей на уровне 13 процентов. Об этом стало известно из материалов Минфина, которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Свыше этой суммы предлагается установить ставку в 15 процентов, без дальнейшей прогрессии.

В ведомстве пояснили, что отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль — тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. То есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25 процентов. Сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал очень важным, чтобы повышение налогов не затронуло показатель инвестиционной деятельности. «А вот повышения налогов, налога на прибыль, например, должно касаться той части прибыли, которая не инвестируется, а распределяется в виде дивидендов, доходов акционеров и так далее», — сказал он.

В ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Отмечалось, что помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

