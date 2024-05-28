Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:15, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Мизулина передала привет объявленному в розыск стримеру Mellstroy

Глава ЛБИ Мизулина напомнила, что обещала передать привет стримеру Mellstroy

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала повторное объявление в розыск известного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим). Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Я же обещала передать привет», — напомнила Мизулина.

К этому посту она прикрепила ссылку на видео от 15 апреля, в котором отвечала на просьбы передать привет Mellstroy на камеру. «Привет мы ему передадим, но другим образом», — сказала в том ролике Мизулина.

Ранее стало известно, что МВД снова объявило в розыск Бурима. Предположительно, стример разыскивается за уклонение от весеннего призыва в армию.

13 февраля МВД объявило Бурима в розыск в первый раз. Причиной стал отказ стримера служить в белорусской армии. Блогер долгое время скрывался в Москве от призыва в армию на родине. В марте фамилия Бурима пропала из баз розыска России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины

      Боррель пожаловался на проблемы с выделением денег Украине

      В России высказались о праве спикера Рады на переговоры от имени Украины

      Российский суд отправил украинца в колонию на 10 лет за шпионаж в зоне СВО

      Чемпионка ОИ отреагировала на оскорбления желающих выступить в Париже россиян

      Путин рассказал о задумке «хозяев Украины»

      Мизулина передала привет объявленному в розыск стримеру Mellstroy

      Путин заявил о внимании к заявлениям об ударах по России оружием Запада

      Избитого британцем в Таиланде россиянина заподозрили в педофилии

      Путин пригрозил иностранным военным на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше