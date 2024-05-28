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06:02, 28 мая 2024Силовые структуры

Названа дата суда над арестованным во Владивостоке американцем

Суд по Владивостоке 6 июня начнет рассматривать уголовное дело американца Блэка

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать уголовное дело американца Гордона Блэка, задержанного в Приморье в мае, об угрозе убийством и краже. Об этом сообщила глава Объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева, передает РИА Новости.

«Первомайским районным судом города Владивостока назначена дата первого открытого судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина США — 6 июня в 14.00 (07.00 мск)», — уточнила она.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

Старший сержант был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. Свою вину по делу он признал лишь частично. Американец заявил, что взял деньги потерпевшей, однако он не считает это кражей. Гордон также сказал, что удерживал россиянку за шею, но при этом не угрожал.

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      Марина Совина
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