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19:31, 28 мая 2024Спорт

Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом дисквалифицировали за допинг

Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Браса дисквалифицировали за допинг

Фото: Dominic Ebenbichler / Reuters

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом бразилец Тьяго Брас дисквалифицирован за применение запрещенного препарата. Об этом сообщается на сайте Организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Спортсмен пропустит 16 месяцев из-за обнаружения в его организме следов остарина глюкуронида. Срок дисквалификации отсчитывается с 28 июля прошлого года, из-за нее бразилец не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Брасу грозила четырехлетняя дисквалификация. Спортсмен утверждал, что не принимал допинг намеренно, а вещество попало в его организм через спортивные добавки.

Бразилец победил на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. На его счету также бронзовая медаль Олимпиады-2020 в Токио.

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      Алексей Гусев
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