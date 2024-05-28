Популярный миф о пользе супов развеяли

Нутрициолог Сысоева рассказала, что супы не защищают от язвы желудка и гастрита

Супы, вопреки распространенному мнению, не защищают от образования язвы желудка и развития гастрита, рассказала нутрициолог Ольга Сысоева. Популярный миф о пользе первых блюд она развеяла в комментарии для NEWS.ru.

По словам Сысоевой, к заболеваниям органов ЖКТ приводят стрессы, вредные привычки, нерациональное питание, а не отказ от первых блюд.

«Супы полезны, но не обязательно включать их в ежедневный рацион. Есть мнение, что без супов развивается гастрит, язва. Но заболевания ЖКТ развиваются из-за воспалений, спровоцированных курением, плохим питанием, длительным приемом лекарств», — объяснила нутрициолог.

Сысоева уточнила, что супы нужно есть регулярно, если проблемы с ЖКТ уже появились. Однако употребления слишком горячих блюд нужно избегать, добавила эксперт.

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