Пресечена новая атака ВСУ на российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении еще четырех БПЛА в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 14:00 по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дронов и последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

Ранее в Минобороны также сообщили, что два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью около 10:40 по московскому времени.

Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков 28 мая рассказал, что украинские дроны атаковали два двигавшихся автомобиля с мирными жителями в Шебекинском городском округе. По его словам, один беспилотник сбросил взрывчатку в Муроме, пробив заднее стекло автомобиля. В Вознесеновке дрон-камикадзе ударил по капоту машины. Пострадавших нет.

Еще один беспилотник ударил по ехавшей машине в районе села Безымено. В результате транспортное средство полностью сгорело, однако водителю удалось спастись.