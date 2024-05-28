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09:27, 28 мая 2024Наука и техника

«Прогресс МС-25» покинет МКС

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-25» покинет МКС и войдет в атмосферу

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Транспортный корабль снабжения «Прогресс МС-25» отстыкуется от модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Корабль должен покинуть МКС сегодня, во вторник, в 11:39 по московскому времени. В 14:48 у него включится двигатель на торможение, после чего корабль войдет в атмосферу Земли. Несгоревшие остатки «Прогресса МС-25» упадут в несудоходной части Тихого океана в 15:29.

На околоземной орбите корабль находился около полугода. Его место займет корабль «Прогресс МС-27», запуск которого запланирован на 30 мая.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с площадки №31 космодрома Байконур 1 декабря 2023 года.

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      Иван Потапов
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