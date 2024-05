Открыты соединения для борьбы с опасным воспалением

PNAS: открыты защищающие от артрита и волчанки пептидные соединения

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Круз открыли соединения, которые защищают от воспаления и могут служить основой для препаратов, борющихся с такими опасными заболеваниями, как ревматоидный артрит и волчанка. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Новооткрытый пептид необычен тем, что в его синтезе участвует длинная некодирующая РНК (lncRNA), называемая LOUP. Хотя считается, что днРНК не кодируют белковые последовательности, было обнаружено, что некоторые такие соединения кодируют пептиды (короткие аминокислотные цепочки) с биологически значимой функцией.

Исследователи провели два высокопроизводительных скрининга, основанных на технологии CRISPR, чтобы идентифицировать связанные с воспалением lncRNA в моноцитах — разновидности белых кровяных клеток. Оба подхода выявили LOUP, которая кодируется регуляторной областью ДНК, связанной с геном SPI1. SPI1, в свою очередь, кодирует транскрипционный фактор — белок, регулирующий гены, участвующие в развитии моноцитов.

Оказалось, что LOUP не только регулирует SPI1, тем самым влияя на дифференцировку моноцитов в макрофаги, но ее подавление приводит к активации генов, нацеленных на NFkB — универсального транскрипционного фактора, который в отсутствии контроля способствует развитию хронического воспаления и аутоиммунных заболеваний.

LOUP содержит целых три рамки считывания — то есть три способа, с помощью которых последовательность нуклеотидов может быть преобразована в аминокислотную последовательность пептида. Именно этот пептид играет роль в регуляции NFkB, а механизм его функционирования может стать основой для терапии, направленной на подавлении воспалительных реакций.