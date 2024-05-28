Россиян призвали не отказываться от жирной свинины

Диетолог Микитюк рассказала, что свинина содержит витамины группы В и цинк

Вопреки распространенному мнению о том, что свинина неполезна, это мясо содержит множество полезных веществ, рассказала диетолог Людмила Микитюк. В комментарии для NEWS.ru она рассказала россиянам, почему не стоит отказываться от употребления этого жирного мяса.

Диетолог призвала регулярно употреблять свинину, так как она содержит витамины B1, B4, B6, PP, а также калий, хром, цинк и другие полезные микроэлементы. Однако есть это мясо нужно умеренно. По словам Микитюк, свинину лучше употреблять пищу не чаще двух раз в неделю, а порция должна быть не более 150 граммов.

«От свинины лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, особенно с воспалением или повреждением слизистой оболочки органов ЖКТ, нарушением функции органов пищеварения. В последних двух случаях свинина строго противопоказана, как и любое красное мясо», — добавила специалистка.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко посоветовала некоторым людям отказаться от клубники. По ее словам, ягоды не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ и воспалительных процессах.