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11:02, 28 мая 2024Наука и техника

Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

The Elec: Samsung произведет до 7 миллионов штук смартфонов Китае

Фото: Unsplash

Корпорация Samsung увеличит долю производимых в Китае смартфонов. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

По информации источников медиа, в 2024 году Samsung намерена произвести до семи миллионов смартфонов на фабриках в Китае. Ранее в компании рассчитывали, что партнеры в этом регионе выпустят 4,4 миллиона устройств.

Компания работает с китайскими партнерами по методу JDM (Japanese Domestic Market). В широком смысле термин JDM означает, что иностранный заказчик производит свою продукцию силами местных предприятий. О подобной схеме взаимоотношений Samsung с местным рынком источники The Elec рассказывали весной 2022 года.

По словам специалистов, доля Samsung на рынке Китая традиционно не очень велика. В свою очередь метод JDM, в рамках которого компания делится значительной частью дохода с местным производителем, позволяет Samsung сэкономить.

Одним из примеров JDM-сотрудничества журналисты назвали смартфон Galaxy C55. Эта модель вышла эксклюзивно для китайского рынка. В отличие от глобально доступных устройств, Samsung Galaxy C55 получил процессор Qualcomm вместо Exynos и заднюю панель из кожи вместо пластиковой панели.

В апреле источники Bloomberg выяснили, что в Apple рассмотрят возможность переноса производства гаджетов в Индонезию. Таким образом в корпорации намерены снизить свою зависимость от Китая.

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      Андрей Ставицкий
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