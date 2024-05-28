Сенатор призвал Макрона готовиться к победе России

Сенатор Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России на Украине

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к победе России в конфликте на Украине и достижения ею всех целей спецоперации (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

Кастюкевич назвал заявления Макрона риторикой «нагнетания паники» и подчеркнул, что она понятна. По его словам, Запад и США нуждаются в «распиле военных бюджетов» и подготовке общества к мирным переговорам.

«Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один — победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять», — отметил он.

Ранее Макрон заявил, что европейцы не ведут войну против России или российского народа. До этого он вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину.