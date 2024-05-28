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08:32, 28 мая 2024Россия

Сенатор призвал Макрона готовиться к победе России

Сенатор Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к победе России в конфликте на Украине и достижения ею всех целей спецоперации (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

Кастюкевич назвал заявления Макрона риторикой «нагнетания паники» и подчеркнул, что она понятна. По его словам, Запад и США нуждаются в «распиле военных бюджетов» и подготовке общества к мирным переговорам.

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«Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один — победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять», — отметил он.

Ранее Макрон заявил, что европейцы не ведут войну против России или российского народа. До этого он вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину.

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      Марина Совина
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