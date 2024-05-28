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18:57, 28 мая 2024Бывший СССР

Предсказана судьба названного легитимным главой Украины спикера Рады

Политолог Жарихин: спикеру Рады ничего не грозит, если он не будет высовываться
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: РИА Новости

Спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку ничего не будет угрожать на Украине, если он «не будет высовываться», предположил политолог Владимир Жарихин. Политическую судьбу названного легитимным главой Украины политика он предсказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Со Стефанчуком ничего не будет, [Владимир] Зеленский не собирается никуда уходить. Его лидерство обеспечивается подчиняющейся ему армией и поддержкой США, — сказал Жарихин. — Россия может отказаться подписывать с ним соглашения, и это станет проблемой. Но Зеленский ведь продлил свои полномочия, хотя и потерял внутреннюю легитимность, которая обеспечивалась выборами».

Как объяснил политолог, Зеленский теперь опирается только на внешнюю легитимность, которую обеспечивает поддержка Запада. У Стефанчука подобной поддержки нет.

«Ему не позволят ничего сделать, никого вокруг себя объединить. Если он человек разумный, то высовываться не будет», — считает Жарихин.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о продлении президентских полномочий Зеленского, заявив, что единственной легитимной властью в стране является Рада и ее спикер.

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