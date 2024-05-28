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14:34, 28 мая 2024Мир

Владелец первого Aurus Senat с дипномерами заявил о себе

Посол Ливии Маграви стал владельцем первого Aurus Senat с дипномерами

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Посол Ливии в Москве Мухаммед Маграви стал владельцем первого российского автомобиля Aurus Senat с дипномерами. Об этом этом дипломат заявил в интервью ТАСС.

«Меня пытались отговорить от покупки, обосновывая это различными предлогами. Но я сам принял решение пойти на это приобретение, поскольку мне важно понять русскую идентичность, самобытность и характер для поступательного развития взаимовыгодных отношений между нашими странами», — отметил он.

По его словам, он был восхищен мощным образом автомобиля, его изысканным дизайном, техническими характеристиками и габаритами.

Посол также заявил, что Ливия начнет переговоры с профильным российским ведомством по поставкам автомобилей Aurus. Маграви выразил уверенность, что в Ливии оценят российский автомобиль по достоинству.

Ранее в Москве заметили Aurus Senat с дипломатическими номерами. Отмечалось, что красные номера 048D110 с регионом 77 относятся к посольству Ливии.

23 мая президент России Владимир Путин подарил длинную версию автомобиля Aurus королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе.

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