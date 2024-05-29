Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

Актер Чернов назвал уехавших из России звезд чужеродными за рубежом

Актер из фильмов «Приключения Электроника» и «Доживем до понедельника» Юрий Чернов объяснил непопулярность уехавших из России звезд за рубежом. Его слова приводит aif.ru.

Артист заявил, что Чулпан Хаматова, Мария Машкова, Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) и другие покинувшие страну звезды могут быть интересны зрителям только на родине. Чернов сравнил их с чужеродными растениями. «У нас растут березы, дубы, липы, понимаете? И они никогда не приживутся в пустыне. Как и кактусы — в Москве. Я имею в виду, что русский артист только на своей почве пригождается», — пояснил он.

Чернов отметил, что существуют знаменитости, добившиеся успеха за рубежом, но они никогда не отзывались плохо о родине. «Тот же самый Юл Бриннер, который родился в Владивостоке, стал звездой американского кино, Голливуда. Но это ни о чем не говорит, потому что это, считай, редчайший случай. И, что очень важно, он все равно любил Россию», — привел пример актер.

Ранее Смольянинов выступил в столице Латвии перед полупустым залом.