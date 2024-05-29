Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:35, 29 мая 2024Культура

Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

Актер Чернов назвал уехавших из России звезд чужеродными за рубежом

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Актер из фильмов «Приключения Электроника» и «Доживем до понедельника» Юрий Чернов объяснил непопулярность уехавших из России звезд за рубежом. Его слова приводит aif.ru.

Артист заявил, что Чулпан Хаматова, Мария Машкова, Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) и другие покинувшие страну звезды могут быть интересны зрителям только на родине. Чернов сравнил их с чужеродными растениями. «У нас растут березы, дубы, липы, понимаете? И они никогда не приживутся в пустыне. Как и кактусы — в Москве. Я имею в виду, что русский артист только на своей почве пригождается», — пояснил он.

Чернов отметил, что существуют знаменитости, добившиеся успеха за рубежом, но они никогда не отзывались плохо о родине. «Тот же самый Юл Бриннер, который родился в Владивостоке, стал звездой американского кино, Голливуда. Но это ни о чем не говорит, потому что это, считай, редчайший случай. И, что очень важно, он все равно любил Россию», — привел пример актер.

Ранее Смольянинов выступил в столице Латвии перед полупустым залом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Объявлен новый главный тренер «Барселоны»

      Отец мужа Блиновской прокомментировал новости о пропаже сына из зоны СВО

      Украина снова попыталась атаковать Россию

      Путин разрешил торговать алкоголем в летних кафе

      В Генштабе ВСУ назвали участок фронта с наиболее напряженной ситуацией

      Россиянам назвали самые популярные пластические операции у мужчин

      Известного российского актера захотели выселить из квартиры

      Балкон с хозяйкой квартиры обрушился в российском регионе

      Популярные мифы о приеме антибиотиков развеяли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше