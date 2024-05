Обнаружены препараты для борьбы с сердечной недостаточностью

Препараты для лечения диабета помогли при сердечной недостаточности

Международная группа ученых обнаружила, что препараты, изначально разработанные для лечения диабета, способны бороться с сердечной недостаточностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Ингибиторы SGLT2, которые усиливают выделение глюкозы в мочу, изначально считались диуретиками, однако в новой работе было показано, что они улучшают состояние сердца и снижают случаи госпитализации пациентов с сердечной недостаточностью не за счет увеличения диуреза, то есть повышенного выделения мочи.

В ходе рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования специалисты изучили действие препарата дапаглифлозина на пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Ожидалось, что препарат увеличит объем мочи за счет повышенной экскреции глюкозы, создавая осмотический дисбаланс и способствуя попаданию большого количества воды в мочу.

Однако результаты показали, что организм активирует защитный механизм, предохраняющий от потенциального обезвоживания, выделяя большое количество вазопрессина — гормона, который дает команду почкам сохранять воду в организме. Это минимизирует увеличение объема мочи, несмотря на повышенную экскрецию глюкозы.

Такой результат ставит под сомнение предположение, что ингибиторы SGLT2 снижают застойные явления в организме за счет увеличенного диуреза. Специалисты предполагают, что эти препараты улучшают функции сердца и почек за счет активации древних механизмов адаптации, переключающих метаболизм клеток.