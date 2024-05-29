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13:19, 29 мая 2024Ценности

На маркетплейсах появились футболки для платящих повышенные налоги россиян

На Ozon и Wildberries появились футболки для платящих повышенные налоги россиян

Скриншот: OZON

На маркетплейсах появились футболки для платящих повышенные налоги россиян. Соответствующие товары опубликованы на сайтах Ozon и Wildberries.

Футболки представлены в белых и черных цветах, и оформлены надписью: «Коротко о себе: НДФЛ 15 процентов». На Ozon данные предметы гардероба можно купить за 1,2 тысяч рублей, а на «Яндекс Маркете» за 1,6 тысяч рублей.

Самые дорогие футболки оказались на Wildberries, где их стоимость составляет от 3,5 тысяч до 4,2 тысяч рублей.

28 мая Минфин России внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.

Ранее сообщалось, что портреты бывшего министра обороны России Сергея Шойгу на маркетплейсах резко подешевели после его снятия с поста. Уточнялось, что стоимость фотографий экс-министра в рамке снизились на 35-77 процентов в зависимости от продавца.

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      Карина Черных
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