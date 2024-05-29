Пентагон профинансирует строительство морского космодрома компанией Spaceport

Пентагон профинансирует строительство морского космодрома компанией Spaceport. Об этом сообщает издание Defense News.

Компания со штаб-квартирой в городе Вудбридж американского штата Вирджиния выбрана для постройки и размещения в районе земного экватора стартовой площадки, позволяющей Минобороны США в сжатые сроки запускать грузы или спутники на околоземную орбиту.

Издание напоминает, что в 2023-м компания запустила четыре полезных груза с площадки в Мексиканском заливе.

В декабре 2022-го генеральный директор «С7 Космические транспортные системы» Евгений Елин заявил, что «Роскосмос» и компания S7 начали переговоры о будущем плавучего космодрома «Морской старт», пуски с которого были прекращены в 2014-м.