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09:54, 2 декабря 2022Наука и техника

«Роскосмос» и S7 начали переговоры о будущем «Морского старта»

«Роскосмос» и S7 начали переговоры о будущем плавучего космодрома «Морской старт»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Роскосмос» и компания S7 начали переговоры о будущем плавучего космодрома «Морской старт», пуски с которого были прекращены в 2014 году. Об этом ТАСС в ходе международного форума-выставки «Российский промышленник» сообщил генеральный директор «С7 Космические транспортные системы» Евгений Елин.

По словам руководителя, в настоящее время между госкорпорацией и компанией обсуждаются планы по передаче «Морского старта» государству.

«Техническое состояние космодрома абсолютно нормальное. Мы его обслуживаем в соответствии с теми правилами, которые были установлены. На самом деле это не голословные слова. Каждый месяц приезжает очередная комиссия, и по поводу технического состояния нареканий нет», — сказал Елин.

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В июне Дмитрий Рогозин, занимая должность генерального директора «Роскосмоса», предложил компании S7 передать «Морской старт» в пользование госкорпорации.

В октябре 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, ссылаясь на оценку S7, сообщил, что восстановление российского плавучего космодрома потребует 28 миллиардов рублей.

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Иван Потапов
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