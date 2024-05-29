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16:57, 29 мая 2024Силовые структуры

Приговор бывшему министру ДНР Стрелкову признан законным

Суд оставил без изменений 4-летний приговор Стрелкову по делу об экстремизме

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года заключения за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, была отклонена жалоба защиты на решение суда.

25 января Мосгорсуд вынес обвинительный приговор Стрелкову. Его судили за закрытыми дверьми. Он заявлял о своей невиновности.

Стрелков был задержан и арестован 21 июля 2023 года. Его поместили в СИЗО «Лефортово», а расследованием дела, возбужденного по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), занялись сотрудники ФСБ. По данным СМИ, заявление в Генпрокуратуру на экс-министра написал Дмитрий Петровский, бывший врач ЧВК «Вагнер».

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      Любовь Ширижик
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