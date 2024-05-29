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10:53, 29 мая 2024Спорт

ПСЖ недоплатил Мбаппе зарплату и бонусы

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи недоплатил Мбаппе 80 млн евро из-за его ухода из клуба

Фото: Catherine Steenkeste / Reuters

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отказался выплатить нападающему Килиану Мбаппе часть зарплаты и бонусов. Об этом стало известно L'Equipe.

По информации источника, в общей сложности форварду недоплатили 80 миллионов евро. Кроме того, глава ПСЖ распорядился не выпускать игрока в некоторых матчах по неспортивным причинам. Причиной таких решений называется отказ Мбаппе продлевать контракт с парижским клубом.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. Форвард не назвал новую команду, но президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход французского игрока в «Реал».

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз побеждал в чемпионате Франции, четыре раза завоевывал Кубок страны и три — Суперкубок. В 2022 году «Реал» уже пытался приобрести Мбаппе, однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.

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      Дарья Коршунова
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