Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

Путин подписал закон о запрете списывать долги россиян с пенсий детей-инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на списание долгов родителей с полученных пенсий детей-инвалидов, а также доплат к ним. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Разработанные правительством поправки в закон «Об исполнительном производстве» расширили список доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Изменения коснутся случаев, когда пенсию за несовершеннолетних признанных недееспособными, получают их родители, усыновители и опекуны. По действовавшим правилам средства инвалидов, полученные этими людьми, также могли подпасть под взыскание.