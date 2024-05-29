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17:32, 29 мая 2024Экономика

Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

Путин подписал закон о запрете списывать долги россиян с пенсий детей-инвалидов

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на списание долгов родителей с полученных пенсий детей-инвалидов, а также доплат к ним. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Разработанные правительством поправки в закон «Об исполнительном производстве» расширили список доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Изменения коснутся случаев, когда пенсию за несовершеннолетних признанных недееспособными, получают их родители, усыновители и опекуны. По действовавшим правилам средства инвалидов, полученные этими людьми, также могли подпасть под взыскание.

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      Дмитрий Воронин
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