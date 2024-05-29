Россиянин в ходе ссоры ударил мать ножом и вышел на улицу в окровавленной одежде

В Ивангороде мужчина зарезал мать и выбежал на улицу в окровавленной одежде

Житель Ивангорода ударил мать ножом во время ссоры, а затем выбежал на улицу в окровавленной одежде. Об этом сообщает 78.ru.

По данным управления Следственного комитета по Ленинградской области, тело 71-летней женщины с колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире по улице Текстильщиков во вторник, 28 мая. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Позже по подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний сын потерпевшей. Предварительно, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью и нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Женщина не выжила. Как сообщает 78.ru, подозреваемый был задержан, когда он в окровавленной одежде шел по улице и пугал прохожих. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее в Уфе местный житель с ножом напал на сотрудников творческого квартала «Арт-квадрат» и порезал себе висок.