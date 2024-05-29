Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 29 мая 2024Мир

Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией

Саркози заявил, что не может представить себе конфликт между Францией и Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Николя Саркози

Николя Саркози. Фото: IMAGO / Michael Baucher / Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Россией. Также политик в интервью газете Le Figaro предостерег от эскалации конфликта на Украине.

«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», — посетовал он.

Саркози также заявил о срочной необходимости поиска путей для мирного урегулирования. По словам Саркози, «мир танцует на краю вулкана».

Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте, резюмировал экс-лидер Франции.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России. По его словам, украинцы могут и должны поражать объекты, с которых запускаются российские ракеты.

Ранее 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что специалисты НАТО готовят полетные задания для ракет ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      В России взыщут 238 миллионов евро с Deutsche Bank

      Раскрыто отношение украинцев к главе Минобороны России Белоусову

      Венгрия раскритиковала ЕС за втягивание Украины в конфликт без плана

      Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией

      В России предупредили о сокрушительном ответе на возможное нападение

      Орбан назвал руководство Еврокомиссии худшим в истории

      Стало известно о планах Шольца разрешить Украине бить по России западным оружием

      В российском регионе мужчина избил детей на детской площадке

      Украину предупредили о больших проблемах с БПЛА в случае потери Харькова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше