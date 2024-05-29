В ДНР оценили влияние переданного Западом оружия для ВСУ на ситуацию на фронте

Пушилин: западное оружие для ВСУ не в состоянии поменять ситуацию на фронте

Дальнобойное вооружение, поставляемое Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ), не в состоянии поменять ситуацию на фронте. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

По его словам, западное оружие «составляет определенные сложности» при продвижении российских военных. Однако, добавил Пушилин, даже оно не сможет кардинально или стратегически поменять обстановку на передовой.

«Поэтому здесь вопрос времени», — подытожил глава ДНР.

29 мая стало известно о переходе Вооруженных сил (ВС) России в наступление в районе Красногоровки Донецкой народной республики. Сообщалось, что в ходе штурма населенного пункта Российская армия прорвалась к позициям украинских военнослужащих.

В среду днем военный корреспондент Семен Пегов также рассказал о продвижении ВС России в Волчанске. По его словам, за сутки российские военные, несмотря на переброшенные резервы ВСУ, заняли еще несколько кварталов в городе.