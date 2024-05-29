В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

Песков: в качестве секретаря Госсовета Дюмин займется его функционированием

Помощник президента России Алексей Дюмин, также занявший должность секретаря Госсовета, будет решать вопросы функционирования органа. Задачи, поставленные Владимиром Путиным перед бывшим губернатором Тульской области, назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, Дюмин будет выполнять много функций, связанных с работой Госсовета. Другие подробности Песков не привел.

О том, что Путин назначил Дюмина на пост секретаря Государственного совета, стало известно 29 мая. Соответствующий указ вступил в силу с этого же дня. До этого должность секретаря совещательного органа занимал Игорь Левитин.

14 мая Дюмин перешел с поста главы Тульской области на работу в администрацию президента. В качестве помощника главы государства он займется вопросами оборонно-промышленного комплекса и спорта.