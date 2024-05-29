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12:56, 29 мая 2024Россия

В Кремле назвали задачи получившего еще одну должность помощника Путина

Песков: в качестве секретаря Госсовета Дюмин займется его функционированием
Алексей Дюмин

Алексей Дюмин. Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Помощник президента России Алексей Дюмин, также занявший должность секретаря Госсовета, будет решать вопросы функционирования органа. Задачи, поставленные Владимиром Путиным перед бывшим губернатором Тульской области, назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, Дюмин будет выполнять много функций, связанных с работой Госсовета. Другие подробности Песков не привел.

О том, что Путин назначил Дюмина на пост секретаря Государственного совета, стало известно 29 мая. Соответствующий указ вступил в силу с этого же дня. До этого должность секретаря совещательного органа занимал Игорь Левитин.

14 мая Дюмин перешел с поста главы Тульской области на работу в администрацию президента. В качестве помощника главы государства он займется вопросами оборонно-промышленного комплекса и спорта.

ЖЗЛ
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