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09:07, 29 мая 2024Россия

Ставший помощником Путина бывший губернатор получил еще одну должность

Ставший помощником Путина экс-губернатор Дюмин стал секретарем Госсовета

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Алексей Дюмин, который занял пост помощника президента после ухода с поста губернатора Тульской области, получил еще одну должность. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин назначил Дюмина секретарем Государственного совета. Указ о его назначении вступает в силу в среду, 29 мая. Ранее секретарем совещательного органа был Игорь Левитин.

Дюмин перешел на работу в администрацию президента 14 мая, в тот же день его освободили от должности руководителя Тульской области. Экс-губернатор будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта.

На церемонии представления временно исполняющего обязанности главы области Дмитрия Миляева Дюмин не сдержал эмоций. Во время того, как он произносил прощальную речь, он запнулся, отвернулся от присутствующих и вытер глаза.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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