85-летний кладоискатель случайно нашел кольцо премьер-министра в грязи

В Великобритании кладоискатель случайно нашел кольцо премьер-министра Гренвиля

В Великобритании пожилой мужчина случайно нашел кольцо премьер-министра стоимостью восемь тысяч фунтов стерлингов (904 тысячи рублей) во время первого испытания нового металлоискателя. Об этом пишет Daily Mail.

85-летний кладоискатель Том Кларк обнаружил артефакт XVII века в поле недалеко от города Эйлсбери, графство Бакингемшир. Мужчина нашел кольцо в грязи на пастбище, где пасли овец. Он очистил находку от грязи, увидел на ней фамилию Гренвиль и сразу же догадался, что она имеет отношение к расположенному неподалеку родовому поместью семьи Гренвиль. «Я занимаюсь поиском ценностей с металлоискателем уже 55 лет и купил наконец топовую модель. Я впервые использовал ее и, о чудо, нашел сразу три вещи, включая это кольцо», — рассказал об обстоятельствах находки Том Кларк.

Позже эксперты установили, что кольцо принадлежало Джорджу Гренвилю, который занимал пост премьер-министра Великобритании в 1763-1765 годах. Главным доказательством того, что кольцо действительно принадлежало Гренвилю, стал отчеканенный на нем герб члена парламента от партии вигов (предшественники лейбористов) — щит, разделенный крестом на четыре части, с пятью ронделями и рыцарским шлемом над ним.

Кольцо использовалось не только в качестве украшения, но и для запечатывания писем и документов сургучом. Отпечаток кольца служил у аристократа дополнением к подписи.

Некоторые исследователи предположили, что кольцо хранилось в секретном ящике стола Гренвиля и было потеряно во время пожара, который случился в поместье. Также известно, что семейство Гренвилей оставалось весьма влиятельным несколько веков, однако разорилось во время Великой депрессии в 1929 году.

Кольцо будет продано с аукциона 11 июня. Эксперты оценили его как минимум в восемь тысяч фунтов стерлингов. Деньги Кларк разделит поровну с хозяином земли, где была сделана находка.

Ранее сообщалось, что «волшебное кольцо», найденное недалеко от города Абингдон в Великобритании, выставят на аукцион. Ожидается, что за него удастся выручить от пяти до семи тысяч фунтов стерлингов.