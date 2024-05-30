Аргентинский игрок клуба РПЛ пожаловался на проблемы с русским языком

Аргентинский игрок «Крыльев Советов» Гарре: учить русский язык очень сложно

Аргентинский игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о трудностях в изучении русского языка. Его слова приводит «Чемпионат».

Нападающий пожаловался, что его обучение продвигается очень плохо. «Я понимаю, но знаю очень мало слов. Стараюсь учить, но это очень сложно! Я говорил с другими аргентинцами, они считают, что очень сложно выучить русский», — поделился он. Гарре отметил, что общается с одноклубниками на английском и испанском языках.

Гарре перешел в самарский клуб в январе 2023 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 20 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера также рассказал о проблемах с изучением русского языка. «Учу русский каждый день. Но успехов нет», — отметил он.