Бывший президент Молдавии примет участие в ПМЭФ

Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов Додон примет участие в ПМЭФ

Бывший президент Молдавии, председатель оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет РИА Новости.

«На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург», — сказал он.

Ранее стало известно, что руководство молдавского оппозиционного блока «Победа» и глава Гагаузии Евгения Гуцул будут присутствовать на съезде политобъединения, который пройдет в Москве 9 июня.

22 апреля в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, которые вернулись из российской столицы. Депутат парламента страны Марина Таубер уточнила, что речь шла об оппозиционерах, посетивших съезд молдавских политиков.