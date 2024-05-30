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10:57, 30 мая 2024Бывший СССР

Бывший президент Молдавии примет участие в ПМЭФ

Лидер оппозиционной в Молдавии партии социалистов Додон примет участие в ПМЭФ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии, председатель оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет РИА Новости.

«На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург», — сказал он.

Ранее стало известно, что руководство молдавского оппозиционного блока «Победа» и глава Гагаузии Евгения Гуцул будут присутствовать на съезде политобъединения, который пройдет в Москве 9 июня.

22 апреля в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, которые вернулись из российской столицы. Депутат парламента страны Марина Таубер уточнила, что речь шла об оппозиционерах, посетивших съезд молдавских политиков.

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      Кристина Есикова
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