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13:57, 30 мая 2024Из жизни

Фотограф королевской семьи назвал свадьбу принца Гарри и Меган Маркл ужасной

Королевский фотограф Эдвардс рассказал, что свадьба принца Гарри была ужасной

Фото: Reuters

Официальный фотограф королевской семьи признался, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл была катастрофой. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

83-летний Артур Эдвардс фотографировал британскую королевскую семью с 1978 года. При этом он назвал свадьбу принца Гарри, состоявшуюся в 2018 году в часовне Виндзорского дворца, одним из самых ужасных торжеств, которые ему когда-либо приходилось снимать. По его словам, принц Гарри, герцог Сассекский, сделал его работу в тот день невыносимой.

«День был ужасный. Теперь я могу вам сказать: это была худшая королевская помолвка, которую я когда-либо снимал. А потом и королевская свадьба, которую я когда-либо снимал. Потому что Гарри решил держать прессу в стороне. Все делалось на длиннофокусных объективах. У меня был 800-миллиметровый объектив, на который я снимал прибывающих гостей. Фотографы, которых они наняли для работы, находились в полутора метрах от них. Это было просто безнадежно», — заявил Эдвардс.

Эдвардса особенно расстроил момент, когда он оказался рядом с каретой молодоженов, приветствующих толпу, но никак не мог найти подходящий ракурс, потому что принц Гарри и Меган Маркл как будто намеренно смотрели в другую сторону. «Для меня это была катастрофа», — заметил Эдвардс в интервью.

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Журналист The Sun также спросил фотографа, считает ли он, что такое поведение было намеренным. «Мне показалось, что да. Но это делалось не только по отношению ко мне. Всей британской прессе не было оказано уважения», — ответил Эдвардс.

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Кейт Миддлтон был диагностирован рак, в связи с чем она приостановила свою публичную деятельность.

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