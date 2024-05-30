Франция, Британия и ФРГ проигнорировали США и подготовили резолюцию против Ирана

Reuters: Франция, Британия и ФРГ подготовили резолюцию против Ирана вопреки США

Франция, Британия и ФРГ накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ подготовили резолюцию против Ирана вопреки всем возражениям США. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает Reuters.

«Мы подталкиваем американцев к действию, но они продолжают стоять на месте, думая, что нельзя делать ничего, чтобы не провоцировать эскалацию с Ираном. Это к настоящему времени ни к чему не привело», — сказал в комментарии агентству неназванный дипломат, подчеркнув, что сейчас необходимо показать Ирану «жесткую позицию».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Иран не обладает ядерным оружием, поскольку является самой проверяемой страной в данном контексте.