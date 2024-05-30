ФСБ сообщила о приговоре сотруднику скорой помощи из-за больничных листов

ФСБ: суд вынес приговор сотруднику скорой помощи за искажение больничных листов

Курганский городской суд вынес приговор сотруднику скорой помощи, искажавшему данные по больничным листам. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФСБ.

Мужчина признан виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Суд дал ему три года условного лишения свободы и на один год запретил заниматься деятельностью, связанной с доступом к персональным данным.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России в 2023 году. Сотрудник больницы пользовался своим служебным положением, чтобы вносить ложные сведения в Единую региональную медицинскую систему, — в частности, он искажал данные о посещениях и выдаче больничных листов. Приговор вступил в законную силу.

Ранее 30 мая сообщалось, что в Челябинске ФСБ задержала россиянина за продажу шпионских гаджетов. Мужчина приобрел в интернете зажигалки, авторучки, наручные часы, автомобильные ключи-брелоки, флеш-карты, плюшевые игрушки, блоки зарядных устройств, которые могли вести видео и аудиозапись. У него изъяли 44 гаджета.