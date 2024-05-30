Губернатор сообщил о взрывах в приграничном российском регионе

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали регион, прогремели взрывы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В поселке Красное после атаки беспилотника прогремел взрыв, в результате чего загорелось одно транспортное средство, уточнил губернатор.

Еще один взрыв прозвучал в Шебекино — там беспилотник упал в городской черте. Никто не пострадал, разрушений также нет.

Белгородская область постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Только 30 мая власти региона сообщили о нескольких ударах. Так, дважды за утро беспилотниками было атаковано село Грузское. Помимо этого, ВСУ атаковали заправочную станцию, ранения получил один человек.