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19:26, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Харламов рассказал о работе с Заворотнюк

Комик Харламов заявил, что Заворотнюк запомнилась ему жизнерадостным человеком

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Комик Гарик Харламов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк запомнилась ему жизнерадостным человеком. О работе с артисткой он высказался в своем Telegram-канале.

По словам юмориста, он часто пересекался с Заворотнюк. «Мне посчастливилось работать с Настей в сериале "Моя прекрасная няня" и фильме "Шекспиру и не снилось". Участвовали в съемках разных развлекательных передач», — написал Харламов.

Он отметил, что актриса была очень жизнерадостным и позитивным человеком с большим чувством юмора. Комик также назвал ее замечательной, талантливой и харизматичной. «Как же рано ты ушла. Светлая память», — добавил Харламов.

Ранее сообщалось, что телеканалы изменили сетку вещания в связи со смертью Заворотнюк. НТВ и Первый канал посвятили актрисе программы, которые выйдут после полуночи.

О том, что Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни, стало известно 30 мая. Артистка с 2019 года боролась со злокачественной опухолью мозга — глиобластомой — и не появлялась на публике. По данным СМИ, ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

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      Маргарита Щигарева
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