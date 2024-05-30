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08:56, 30 мая 2024Бывший СССР

Лавров прокомментировал юридический статус Зеленского после 20 мая

Лавров: Путин достаточно определенно высказался о юридическом статусе Зеленского

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского после истечения его срока полномочий 20 мая. Слова главы внешнеполитического ведомства РФ приводит РИА Новости.

«Что касается юридического статуса Владимира Зеленского после 20 мая, когда истек срок его полномочий на посту президента Украины, то на этот счет достаточно определенно высказался президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске 24 мая», — ответил Лавров.

Глава МИД России также выразил надежду на появление на Украине политических сил, которым будут небезразличны интересы народа. Пока, по его словам, иные варианты, кроме как «продолжать специальную военную операцию до достижения ее целей», отсутствуют.

24 мая президент России Владимир Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского. Он отметил, что Москва исходит из того, что легитимность украинского лидера закончилась. Глава государства также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от возвращения к диалогу с Украиной.

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      Екатерина Грищенко
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