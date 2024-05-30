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20:10, 30 мая 2024Культура

Малахов рассказал, где и когда пройдет прощание с Заворотнюк. На посещение места захоронения отвели один час

Российскую актрису Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: A.Savin / Wikipedia

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с артисткой состоится в Покровском монастыре 1 июня, рассказал телеведущий Андрей Малахов.

В Instagram-аккаунте звезды (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отмечается, что прощание состоится с 11:00 до 14:00. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище в этот день можно будет в течение часа — с 16:00 до 17:00.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. Заворотнюк ушла из жизни в 53 года из-за глиобластомы, злокачественной опухоли мозга. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга, она практически неизлечима.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Последние часы жизни Заворотнюк провела в больнице. В окружении артистки рассказали, что мать и дочь актрисы находились дома в коттеджном поселке Крекшино, когда им позвонили из медучреждения из-за плохого самочувствия Заворотнюк и попросили срочно приехать. В момент смерти рядом с артисткой находился ее супруг, фигурист Петр Чернышев. Звезда сильно похудела и не могла двигаться, а также страдала от сильных головных болей, которые могли купировать только мощные обезболивающие препараты.

Заворотнюк до последнего надеялась вернуться к работе

Близкий друг актрисы, продюсер и концертный директор Владимир Яременко рассказал, что она считала свой диагноз ошибкой и до последнего надеялась вернуться к работе.

Когда ей поставили страшный диагноз, она поехала и отработала мероприятие. Она тогда сказала такую фразу: "Я в это не верю. Видимо, я устала, мне нужно отдохнуть". Она никогда не показывала, что ей плохо и у нее что-то болит

Владимир Яременкопродюсер

Продюсер назвал Заворотнюк и болезни «несовместимыми вещами». По его словам, актриса верила, что с ней все будет хорошо.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

Российская актриса Ирина Безрукова рассказала, что была знакома с Заворотнюк много лет, и описала ее как яркого жизнерадостного человека. «Когда-то очень давно я работала в театре Олега Табакова, и туда пришла совсем юная Настя. Выпускался спектакль "Страсти по Бумбарашу", где у нее была главная женская роль», — вспомнила она.

Безрукова отметила, что молодая актриса сразу заявила о себе.

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Телеканалы изменили сетку вещания в связи со смертью Заворотнюк

Телеканал НТВ изменил сетку вещания в связи со смертью актрисы. В пресс-службе отметили, что в пятницу, 31 мая, в 01:00 канал покажет программу «Однажды...», посвященную памяти актрисы.

Первый канал выпустит посвященную Заворотнюк передачу в 00:10. «Яркая, талантливая, жизнерадостная и невероятно сильная — именно так говорят о ней все, кто ее знал. Анастасии Заворотнюк было всего 53», — сказано в анонсе программы.

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      Варвара Кошечкина
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