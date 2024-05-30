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19:07, 30 мая 2024Спорт

Международная федерация бокса назвала позором ультиматум МОК

Международная федерация бокса назвала позором ультиматум МОК об участии в Играх

Фото: Eric Lalmand / Globallookpress.com

Международная боксерская ассоциация (IBA) назвала позором ультиматум Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому спортсмены национальных федераций, входящих в IBA, не смогут принять участие в Играх-2028. Об этом сообщается на сайте организации.

В IBA заявили, что никогда не запрещали спортсменам участвовать в сторонних мероприятиях. «Это четкое проявление отсутствия приверженности спорту и честности, которые они проповедуют», — подчеркнули они.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что организация приняла решение отозвать признание IBA. После этого МОК сообщил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций, которые являются членами IBA.

5 октября 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

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      Анастасия Борисова
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