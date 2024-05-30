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11:00, 30 мая 2024Из жизни

Мужчина рассказал о спасшей его от медведя случайности

Мужчина спасся от медведя благодаря взрыву баллончика со специальным спреем

Фото: Unsplash

Житель США пережил нападение гризли и рассказал о случайности, благодаря которой спасся. Об этом пишет Fox News.

19 мая 35-летний ветеран Вооруженных сил США Шейн Патрик Берк с женой находились в национальном парке Гранд-Титон, штат Вайоминг. Они увлекаются фотографированием птиц и приехали туда из Массачусетса, чтобы снять бородатую неясыть — птицу семейства совиных. Берк отошел далеко от парковки, заблудился и не мог поймать сигнал мобильной связи. Мужчина рассказал, что громко пел, ломал ветки и всячески шумел, чтобы предотвратить возможную встречу с медведем, однако это не сработало.

Через некоторое время Берк заметил медвежонка в лесу и достал специальный спрей для отпугивания медведей. В этот момент на него выскочила медведица и бросилась в атаку. Мужчина упал на землю лицом вниз и сцепил руки за головой, чтобы защитить шею. Медведица начала рвать ему спину и ноги, а потом попыталась схватить за голову. «Когда она вцепилась мне в руки, сцепленные на затылке, баллончик со спреем взорвался у нее в пасти. Это и спасло мне жизнь. Я услышал, что она убегает, обернулся и увидел, как она бежит по склону», — рассказал Берк.

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На его ногах и спине были серьезные раны, однако он сумел доползти до ближайшей поляны и вызвать спасателей. Ожидая помощи, мужчина успел записать видео, в котором попрощался с родными. Однако вскоре над поляной появился вертолет.

Берка доставили в больницу. Врачи уверены, что вскоре он полностью поправится, несмотря на тяжелые травмы. Мужчина сказал, что еще в вертолете попросил спасателей, чтобы медведице не причиняли вреда, потому что она защищала медвежонка.

Ранее в США крупный черный медведь барибал вломился в коттедж у реки в штате Аризона и набросился на 15-летнего инвалида. Подростка спасла быстрая реакция его брата.

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      Никита Савин
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