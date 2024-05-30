На Западе оценили пользу нового украинского оружия

The War Zone назвал чисто символической пользу нового украинского оружия

Западный портал The War Zone оценил пользу нового украинского оружия — безэкипажных катеров. Журналисты назвали пользу от их улучшения чисто символической.

Издание отметило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются переоснастить катера, чтобы усилить мощность поражения, например, оборудовать их реактивными системами залпового огня «Град».

Портал указал, что эти РСЗО не отличаются особой точностью даже при стрельбе с земли, а в случае залпов с воды точность окажется еще меньше, поскольку катер будет качаться на волнах.

При обстреле береговой инфраструктуры переоснащенные безэкипажные суда могут оказаться полезными, однако удары станут неизбирательными. «Это не имеет практической ценности», — заключили авторы статьи.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

