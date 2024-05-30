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08:42, 30 мая 2024Мир

На Западе заявили о давлении на Байдена по вопросу ударов ВСУ по России

Politico: Байден находится под давлением по вопросу ударов ВСУ по России

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден находится под давлением Конгресса по вопросу разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России западным дальнобойным оружием. Об этом сообщает газета Politico.

«Президент Джо Байден находится под давлением Конгресса с требованием изменить эту позицию, но он твердо держится. Без зеленого света из Вашингтона Украина застряла в использовании собственных ракет и беспилотников для поражения целей в России», — отмечается издание.

Авторы материала подчеркивают, что Соединенные Штаты остаются одним из ведущих и самых последовательных противников разрешения ВСУ наносить удары дальнобойным оружием. По их словам, данный факт может несколько осложнить отношения Вашингтона с рядом союзников в Европе.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки осведомлены о заинтересованности украинского президента Владимира Зеленского в применении западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России, но не поддерживают данные планы.

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      Максим Габриелян
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