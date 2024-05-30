Началась прокурорская проверка после инцидента на детской площадке в Воронеже

В Воронеже началась проверка после того, как отец заставил сына бить обидчиков

В Воронеже прокуратура начала проверку после появления видео в социальных сетях, на котором отец поставил на колени обидчиков сына и заставил ребенка бить их по лицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, заявили в прокуратуре.

30 мая появилось видео с детской площадки в Воронеже. На кадрах мужчина подходит к ребенку и указывает ему рукой, что нужно встать на колени. Затем подходит сын мужчины и бьет мальчика несколько раз по лицу. Впоследствии то же самое происходит и с другим несовершеннолетним, обидевшим сына местного жителя.