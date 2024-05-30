Немецкий производитель шоколада объяснил решение не уходить из России

Глава Ritter Sport о решении остаться в РФ: российские дети тоже любят шоколад

Гендиректор производителя шоколада Ritter Sport, продолжающего поставки продукции в Россию, считает верным решение остаться на рынке страны. Ситуацию вокруг событий на Украине не удастся изменить за счет продовольственных ограничений, сказал Андреас Ронкен в интервью журналу Focus.

«Наше решение было правильным, и я бы сделал то же самое снова», — цитирует его издание. Бизнесмен напомнил, что рынок в России является вторым по величине для компании и при уходе с него пришлось бы уволить 200 сотрудников в Германии. Также он отметил, что «российские дети тоже любят есть шоколад».

Летом 2022 года Ritter Sport пришлось опровергать слухи о начале производства его фирменного шоколада в России изготовителем напитков «Черноголовка». В 2023 году ООО «Риттер спорт шоколад» — российская «дочка» немецкой фирмы получила чистый убыток в 478 миллионов рублей против прибыли в 1,1 миллиарда в предыдущем году. Ронкен объяснил сокращение выручки предприятия в РФ ослаблением курса рубля.

Как написала на этой неделе британская газета The Financial Times, у компаний, заявлявших в 2022 году о намерении уйти из России, увидели «заметную смену настроений». По данным издания, западный бизнес объясняет решение продолжить работу в РФ ростом «бюрократических препон» и потребительской активностью в стране.