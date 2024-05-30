Носитель «Калибров» совершит переход с Балтийского моря в Тихий океан

Подлодка «Можайск» совершит переход с Балтийского моря в Тихий океан

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636.3, выступающая носителем крылатых ракет «Калибр-ПЛ», совершит переход с Балтийского моря в Тихий океан. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

По словам собеседника, переход должен состояться сразу после Главного военно-морского парада, намеченного на 28 июля.

Другой источник добавил, что возможны два варианта развития событий. Первый — «Можайск» присоединится к субмарине «Уфа» того же проекта, в настоящее время выполняющей задачи в Средиземном море, после чего одни вдвоем проследуют в Тихий океан. Второй — «Можайск» на какое-то время сменит «Уфу» в Средиземном море.

В апреле агентство со ссылкой на Балтийский флот сообщило, что подводная лодка «Можайск» в рамках учений выполнила погружения на различные глубины до 190 метров. В рамках мероприятия была проверена работа систем и механизмов подлодки и алгоритм управления работой субмариной на глубине.