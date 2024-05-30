Онколог оценил перспективу лечения диагностированного у Заворотнюк вида рака

Онколог Пылев: глиобластома как у Заворотнюк часто возвращается после лечения

Глиобластома, которую несколько лет назад диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк, является самой часто встречающейся опухолью головного мозга, рассказал онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев. В комментарии для «Ленты.ру» врач также оценил перспективу лечения этого вида рака.

«Продолжительность жизни пациентов зависит от стадии, на которой был поставлен диагноз и от объема проведенного лечения. Глиобластома относится к агрессивным онкологическим заболеваниям, и, к сожалению, достаточно часто, даже после адекватного первоначального лечения, которое включает и хирургические этапы, и последующую химиотерапию, и лучевую терапию, болезнь возвращается», — прокомментировал собеседник «Ленты.ру».

Однако, по слова Пылева, иногда, даже когда диагноз ставится на поздней неоперабельной стадии, существуют методы лечения и препараты, способные изменить динамику течения заболевания в лучшую сторону.

Доктор добавил, что медицинская наука развивается, и появляются все новые и новые схемы, алгоритмы, режимы с использованием определенных препаратов, которые помогают бороться с болезнью.

Родственники ушедшей из жизни 30 мая актрисы назвали причиной продолжительную болезнь. В начале 2019 года у Заворотнюк была диагностирована глиобластома. Перед этим она некоторое время жаловалась на сильные головные боли, иногда она падала в обмороки.