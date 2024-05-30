Большие панды вернутся в США

Китай пришлет в Вашингтон двух новых панд вместо вернувшихся на родину

Китай пришлет в США двух новых больших панд после того, как заберет всех прочих животных этого вида. Об этом сообщает издание Washington Post.

Смитсоновский национальный зоологический парк в Вашингтоне объявил, что получит двух новых животных — двухлетнего самца Баоли и самку того же возраста по имени Цинбао. Они заменят панд Мэйсян и Тяньтянь, которых год назад пришлось отдать Китаю.

В 2023 и 2024 годах Китай под различными предлогами забрал почти всех панд, которые жили в американских зоопарках. Самой частой причиной было завершение сроков аренды, в некоторых случаях продлевавшихся из-за пандемии COVID-19. Четыре панды остаются в зоопарке Атланты, но и они вернутся на родину к концу года.

Самец Баоли, которого обещают прислать Смитсоновскому зоопарку, — внук панд Мэйсян и Тяньтянь, живших там прежде. Сотрудники зоопарка, уже побывавшие в Китае и познакомившиеся с Баоли и Цинбао, утверждают, что Баоли очень похож на прародителей. «Любит кувыркаться. Любит играть в воде. Любит есть, — говорит руководитель ветеринарной службы Смитсоновского зоопарка Джеймс Стил. — Цинбао немного сдержаннее».

Согласно условиям договора, Баоли и Цинбао проведут в США десять лет. Срок аренды, которая обойдется Смитсоновскому зоопарку в миллион долларов в год, заканчивается в апреле 2034 года.

В последние десятилетия КНР использовала панд в качестве орудия дипломатии. Как правило, их давали в аренду ближайшим партнерам этой страны. Канада, Франция и Австралия получили панд после того, как КНР заключила с ними контракты о поставках урана. Сингапур, Малайзия и Таиланд — после важных экономических договоренностей. В Эдинбургском зоопарке панды появились после нефтяной сделки с шотландскими властями.

Ранее сообщалось, что во время визита в США Си Цзиньпин обратил внимание на нехватку панд в этой стране. Он намекнул, что готов прислать американским зоопаркам новых панд взамен уехавших.