Популярный у туристов курорт Европы внезапно опустел

Daily Mail: испанский курорт Магалуф опустел после протестов против туристов

Популярный испанский курорт Магалуф внезапно опустел после череды антитуристических протестов местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что на фотографиях из курортного городка Европы почти нет людей. Можно увидеть лишь местных жителей, которые поодиночке лежат на пляже. Шезлонги, которые к этому времени года обычно заполнены туристами, сейчас перевернуты и не сдаются в аренду.

Аналогичная ситуация наблюдается на улицах и в местах общественного питания. По словам местных жителей, все это — последствия их массовых протестов.

Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов Испании из-за недовольства протестами против туризма и визовых ограничений. Британцев обидело то, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах Европы не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство из-за последствий массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.