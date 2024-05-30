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01:00, 30 мая 2024Мир

Посольство России в Канаде назвало иностранных инструкторов законной целью

Посольство РФ в Канаде: иностранные инструкторы являются законной целью для ВС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Находящиеся на территории Украины иностранные инструкторы являются законной целью для российских вооруженных сил (ВС). Об этом заявил представитель посольства России в Канаде, его слова приводит РИА Новости.

«Канада и ее союзники также должны знать, что военные или так называемые инструктора из стран НАТО, находящиеся на территории Украины и обслуживающие и помогающие использовать переданное Киеву оборудование, — легитимная цель для российских вооруженных сил», — сказал он.

В дипмиссии подчеркнули, что поставки Украине оружия и отсутствие ограничений на его применение не изменят ситуации на поле боя. Российская армия имеет все необходимые средства для предотвращения угроз, заключили в посольстве.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

Позже Столтенберг также заявил, что альянс не планирует отправлять свой контингент на Украину. Как он утверждает, блок не намерен становиться частью конфликта.

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      Евгений Силаев
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