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12:05, 30 мая 2024Россия

Пресечена новая попытка атаки ВСУ на Россию

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военные пресекли новую попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории страны. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 11:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в Белгородской области беспилотник. Подробности о районе его уничтожения и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны-камикадзе за утро несколько раз атаковали село Грузское Борисовского района. По его словам, пострадал мужчина, у которого диагностировали контузию и множественные осколочные ранения головы и спины. Помимо этого, посечены фасады и выбиты окна в зданиях Почты России и сельского храма, а также повреждены три легковых машины.

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Кроме того, 30 мая Украина дважды атаковала заправочную станцию на въезде в село Замостье. Там также пострадал мирный житель. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями. Возгорания топлива удалось избежать.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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