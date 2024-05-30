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10:10, 30 мая 2024Бывший СССР

Пушилин указал Зеленскому на большую опасность

Пушилин: Зеленскому угрожает большая личная опасность после потери легитимности

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Владимиру Зеленскому «угрожает большая опасность» после потери легитимности. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует его РИА Новости.

«Уязвимость самого Зеленского понятна, в логике принимаемых решений Запада — ему сейчас угрожает очень большая личная опасность», — убежден он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского. По его словам, Москва исходит из того, что его легитимность закончилась. Кроме того, глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от возврата к диалогу с Украиной.

22 мая Зеленский заявил, что его срок исполнения обязанностей на должности главы государства еще не завершен. Политик заявил о своей легитимности и сообщил, что намерен остаться президентом.

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      Кристина Есикова
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