Пушилин указал Зеленскому на большую опасность

Пушилин: Зеленскому угрожает большая личная опасность после потери легитимности

Владимиру Зеленскому «угрожает большая опасность» после потери легитимности. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, цитирует его РИА Новости.

«Уязвимость самого Зеленского понятна, в логике принимаемых решений Запада — ему сейчас угрожает очень большая личная опасность», — убежден он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского. По его словам, Москва исходит из того, что его легитимность закончилась. Кроме того, глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от возврата к диалогу с Украиной.

22 мая Зеленский заявил, что его срок исполнения обязанностей на должности главы государства еще не завершен. Политик заявил о своей легитимности и сообщил, что намерен остаться президентом.