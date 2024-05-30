Раскрыта стоимость идеальной внешности для россиянок

Врач Карташева: идеальная внешность обойдется россиянкам в 700 тысяч рублей

Идеальная внешность обойдется россиянкам в 700 тысяч рублей. Стоимость самых популярных пластических операций «Ленте.ру» раскрыла профессор Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Алла Карташева.

Заведующая кафедры Пластической и эстетической хирургии рассказала, что сейчас при обращении к хирургам женщины стремятся сохранить свою индивидуальность. По ее словам, маммопластика по-прежнему остается одним из самых популярных вмешательств у пациенток. Средняя цена такой операции составляет чуть более 150 тысяч рублей.

Кроме того, актуальность не теряет и липосакция, которую чаще всего проводят на зоне живота, подчеркнула врач. Отмечается, что стоимость данной манипуляции также варьируется в пределах 150 тысяч рублей. Не сдает позиций и ринопластика, которая обойдется от 150 до 300 тысяч рублей.

«Пациентки старше 35 лет часто обращаются к пластическим хирургам для проведения глубокой подтяжки лица и шеи. Процедура в среднем обойдется в 250 тысяч рублей, а если изменения кожи незначительны, можно обойтись блефаропластикой или подтяжкой средней зоны лица за 160 тысяч рублей», — отметила Карташева.

Ранее в мае россиянам назвали самые популярные пластические операции у мужчин.